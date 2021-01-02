Gözlerine kavuşması için 55 bin TL gerekiyor

Yüksekova ilçenin Yeşildere Mahallesi'nde yaşayan Fatma Erdoğan (55), 13 yıl önce tansiyondan dolayı kısmi felç geçirdikten sonra 8 yıl içerinde de göz sıkıntısı yaşadı. Göz sıkıntısı yaşayan Erdoğan tedavi için İstanbul'a gitti. İstanbul'da gittiği bir hastanede tedavisinden sonra, ‘Kornea Nakli' olması gerektiği söyleyerek nakil için de 55 bin TL gerektiğini söyledi. Maddi durumları olmayan Erdoğan ailesi, tekrardan ilçeye dönmek zorunda kaldı. Gözlerini tam yitirin Fatma teyze, yeni gözlere kavuşmak için yetkilerden ve hayırseverlerden yardım eli bekliyor.

"Hayırseverden yardım bekliyorum"

13 yıl önce felç geçirdiğini ifade eden Erdoğan, "Felç geçirdim daha sonra kalbimden ameliyat olmuşum ve 8 yıldır da gözlerim kararmış, artık hiçbir şey göremiyorum. Allah ve Peygamber sizlerden razı olsun, bize yardım elini uzatın. Bize yardım elini uzatacak herkesten Allah razı olsun" dedi.

13 yıldır hayatını eşine adayan Abdullah Erdoğan, "Eşim 13 yıldır felç olmuş, kalbi de ameliyatlı zaten. Ayrıca tansiyonu var, gözleri hiçbir şeyi görmüyor. Bütün ömrümü eşime adadım. Tek arzum odur ki eşimin gözlerinin bir daha açılması ve beni bir daha görmesidir. Tek isteğim budur. Dünya gözüyle beni bir daha görmesidir. Başka da bir şey istemiyorum. 8 yıldır gözlerinin feri gitmiş, hiçbir şeyi göremiyor. Beklentim odur ki Allah rıza için devlet, vatandaş, herkes bizlere yardım elini uzatsın ve yeter ki eşimin gözleri açılsın. Doktora götürdüm, dedi ki: '55 bin getirirseniz eğer, tedavisini yapar ve gözlerini açarız.' Bizim bu kadar parayı bulmak için gücümüz ve imkânımız yok. İnanın olsaydı eğer şimdiye kadar doktora götürmüş ve tedavisini yaptırmıştık. Biz de isterdik ki malımız, mülkümüz olsun satar tedavisini yapardık. Allah şahittir o da yok, hiçbir şeyimiz yok. Allah rızası için bize yardım edin, eşimi bu karanlıktan kurtarın'' ifadelerini kullandı.

Fatma annenin 12 yaşındaki torunu Ruken Eyitmiş ise "Nenem ve dedem evlerinde tek kalıyorlar. Bende Cizre'den geldim neneme bakmak için. Nenem 13 yıldır bu halde. İlk önce felç geçirdi ve daha sonra 8 senedir gözlerini kaybetti. Bizde nenemin yeni gözlerine kavuşturması için yetkililerden ve hayırseverlerden yardım bekliyoruz. Bu hastalığa rağmen dedem nenem için her dileğini yapıyor. Yemeğini bile dedem bazen veriyor. Tek bir isteğimiz var 55 bin TL bulup nenemi karanlıktan aydınlığa çıkartmaktır. İnşallah sesimizi duyan biri olur'' şeklinde konuştu.

Metin Tek

