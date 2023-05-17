Göztepe, 13 maçtır kaybetmiyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, ligin ikinci devresiyle birlikte ivmesini yükseltti. İzmir temsilcisi, son 13 lig maçında 8 galibiyet ve 5 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 29 puan elde etti. Öte yandan Göztepe ligdeki son mağlubiyetini 5 Şubat 2023'te Gençlerbirliği'ne karşı 1-0'lık skorla almıştı.

Sarı-kırmızılılar, play-off'u garantiledi

Göztepe, Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında dün Çaykur Rizespor'la karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadelede 3-3 sona erdi. İzmir temsilcisi, beraberliğe rağmen ligin bitimine 1 hafta kala play-off oynamayı garantilerken, konuk ekip ise Süper Lig'e yükselme şansını son haftaya bıraktı.

Hasan İnce





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