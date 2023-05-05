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Göztepe, 2 aydır deplasmanda kaybetmiyor

Göztepe, 2 aydır deplasmanda kaybetmiyor
Göztepe, 2 aydır deplasmanda kaybetmiyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, bu sezon ligde en son 5 Mart 2023 tarihinde Gençlerbirliği’ne 1-0 kaybetti. Sarı-kırmızılılar, o maçtan sonra oynadığı 5 dış saha maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Göztepe, son 2 aydır ligde gösterdiği dış saha performansıyla dikkatleri çekti. Sarı-kırmızılılar, en son deplasmanda 5 Mart 2023 tarihinde Ankara'da oynanan karşılaşmada Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilmişti. O karşılaşmadan sonra 5 deplasman maçına çıkan Göz-Göz, Altınordu'yu 1-0, Tuzlaspor ve Denizlispor'u 2-0 ve Ankara Keçiörengücü'nü 3-2 mağlup etmeyi başarırken, bu süreçte sadece Altay ile 1-1 berabere kalarak puan kaybı yaşadı. Bu sonuçlarla birlikte Göztepe 2 aydır dış sahada maç kaybetmemeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, bu serisini Manisa FK karşısında da sürdürüp kayıpsız İzmir'e dönmek istiyor. Öte yandan sezonun ilk maçında ise Gürsel Aksel'de oynanan karşılaşmayı Göztepe 1-0 kazanmayı başarmıştı.

Hasan İnce

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