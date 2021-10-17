Göztepe 4 hafta sonra galibiyetle tanıştı!

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

19. dakikada Yusuf sol kanattan pasını ceza yayı çizgisi üzerindeki Dirar'a aktardı. Dirar da meşin yuvarlağı bekletmeden ceza sahası içi sağ çaprazındaki Jörgensen'e verdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ancak gol ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.

23. dakikada Eysseric'in sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta arka direğe yapılan ortaya Tarkan'ın kafa vuruşu kalenin hemen üzerinden auta gitti.

28. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Eysseric'in ceza sahasına ortasına altıpas önünde iyi yükselen Jörgensen'in kafa vuruşu sağ kale direğinin yanından dışarı çıktı.

38. dakikada sol kanatta topla buluşan Burekovic, önündeki boşluğu değerlendirerek ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun son çizgiye inmeden çapraz pozisyondan çektiği sert şut yan ağlarda kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Eysseric'in sağ kanattan ceza sahasına yerden ortasında arka direkte kendini unutturan Yusuf Erdoğan'ın müsait pozisyondaki vuruşu ağlara gitti. 1-0

57. dakikada Ndiaye'nin pasında ceza yayı çizgisi üzeri kaleye hafif sol çapraz pozisyonda topla buluşan Jahovic'in bekletmeden yaptığı plase vuruşu kaleci Harun kornere çeldi.

68. dakikada ceza sahası içerisinde Ndiaye'nin vuruşunu kaleci Harun ayaklarıyla çeldi. Dönen topu altıpas içerisinde önünde bulan Jahovic'in müsait pozisyondaki vuruşu filelerle buluştu. 1-1

73. dakikada Jörgensen'in ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci İrfan Can yumrukladı. Seken topu altıpas önünde Yusuf Erdoğan kontrol etmek isterken İrfan Can yaptığı hamleyle meşin yuvarlağın sahibi oldu.

87. dakikada Berkan'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanına yapılan ortayı kaleci Harun yumrukladı. Ceza sahası dışı sağ çaprazında meşin yuvarlağı önünde bulan Tijanic'in gelişine sert vuruşu ağlara gitti. 1-2

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Cüneyt Çakır, Alpaslan Dedeş, Mehmet Emin Tuğral

Kasımpaşa: Harun, Hadergjonaj, Donk, Brecka, Eren, Tarkan (Umut dk. 78), Travnik, Eysseric, Dirar (Hajradinovic dk. 65), Yusuf Erdoğan, Jorgensen

Yedekler: Erdem, Mortadha, Sakıb, Mehmet Feyzi, Taha Veysel, Doğucan, Ahmet, Hasan Emre

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Göztepe: İrfan Can, Murat (Kerim dk. 81 ?), Atınç, Kahraman, Burekovic (Berkandk dk. 67), Atakan, Obinna Nwobodo (Soner dk. 67), Yalçın, Halil (Lourency dk. 40), Cherif Ndiaye (Tijanic dk. 82), Jahovic

Yedekler: Arda, Beykan, Rudi Baku, Efe Can, Ideye

Teknik Direktör: Nestor El Maestro

Goller: Yusuf Erdoğan (dk. 51) (Kasımpaşa), Jahovic (dk. 68), Tijanic (dk. 87) (Göztepe)

Sarı kartlar: Eysseric, Jörgensen, Donk (Kasımpaşa), Soner (Göztepe)

Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu

