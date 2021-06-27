Göztepe 5 futbolcuyla yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 3 sezondur kadroda bulunan 31 yaşındaki sağ bek Lamine Gassama ve 2 sezondur sarı-kırmızılı formayı terleten 35 yaşındaki forvet oyuncusu Napoleoni ile sözleşme yenilemedi.

Sarı-kırmızılılarda sezon başında kiralanan 27 yaşındaki Nijeyalı önliberö Anderson Esiti, 28 yaşındaki Avusturyalı orta saha oyuncusu Peter Zulj ve 25 yaşındaki Malili sağ kanat oyuncusu Diabate'nin ise kiralık sözleşmeleri sona erdi. İzmir temsilcisi, 5 oyuncu için teşekkür mesajı yayınlayarak yollarını ayırdığını açıkladı.

İzmir temsilcisinin yayınladığı teşekkür mesajında şu ifadeler yer aldı:

"3 sezon boyunca kulübümüze hizmet eden Lamine Gassama'ya, 2 sezondur kadromuzda bulunan Stefano Napoleoni'ye ve kiralık sözleşmeleri sona eren Peter Zulj, Anderson Esiti ve Fousseni Diabate'ye katkıları için teşekkür eder, devam eden futbol yaşantılarında başarılar dileriz."