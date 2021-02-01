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Göztepe, Adis Jahovic'i kadrosuna kattı

Göztepe, Adis Jahovic'i kadrosuna kattı
Göztepe, Adis Jahovic'i kadrosuna kattı

Göztepe, eski golcüsü Adis Jahovic ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

 Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, transferin son gününde eski golcüsü Adis Jahovic'i kadrosuna kattı. 33 yaşındaki Makedonyalı golcüyü İzmir'e getiren Göztepe, 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Transferi sosyal medya hesabından duyuran sarı-kırmızılı kulüp, Jahovic'e "Hoş geldin" derken, sarı-kırmızlı forma altında başarılar diledi.

Adis Jahovic, 2016-2017 sezonunda geldiği Göztepe'de 1.5 sezon forma giymiş ve 51 maçta 35 gol atmıştı. Makedon golcü, sarı-kırmızılı formayla TFF 1. Lig'de şampiyonluk yaşamıştı.

Salih Yılmazsoy
 

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