Göztepe, Ankara Keçiörengücü deplasmanında 3 puanı almayı başardı

Maçtan dakikalar

10. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içerisindeki karambolden yaralanan Atınç, yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı 0-1

15. dakikada ceza sahası yayı önünde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen Taha Batuhan Yayıkçı'nın şutunda top az farkla üstten dışarıya çıktı.

52. dakikada Keçiörengücü defansındaki anlaşmazlıktan yararlanarak meşin yuvarlağın sahibi olan Mamah, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı etkili vuruşla ağları sarstı 0-2

64. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topu alan Melih İnan, rakiplerini çalımlayarak kale önüne kadar getirdiği topu düzgün vuruşla filelere gönderdi. 1-2

66. dakikada Dembelenin ceza sahası sağ çaprazdan gönderdiği ortaya iyi yükselerek şık bir kafa vuruşu yapan Caner Aktaş, takımına beraberliği getiren golü attı. 2-2

82. dakikada İsmail Köybaşı'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Mihojevic, ceza sahası içerisinde kafa vuruşuyla maçın skorunu belirleyen golü attı. 2-3

Stat: Aktepe

Hakemler: Çağdaş Altay, Murat Altan, Cemal Alpay

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Muharrem Cinan, Taha Batuhan Yayıkcı, Erkam Reşmen, Barış Yardımcı (Alpay Çelebi dk. 46), Abdullah Aydın (Musa Caner Aktaş dk. 58), Mikail Okyar, Costa (Melih İnan dk. 46), Bardhi (Eze dk. 84 ?), Hamza Gür (Malle dk. 78), Dembele

Yedekler: Boran Güngör, Aykut Çeviker, Haşim Arda Sarman

Teknik Sorumlu: Hamdi Yılmaz

Göztepe: Arda Özçimen, Tarık Çamdal (Uğur Kaan Yıldız dk. 83 ?), Arslanagic, Atınç Nukan, Gottwalt (Hikmet Çiftçi dk. 44), İsmail Köybaşı (Yunus Emre Gedik dk. 84 ?), Palmer (Mihojevic dk. 44), Yalçın Kayan, Traore, Mamah (Ngalina dk. 61), Kvasina

Yedekler: Erdem Kılıçarslan, Hasic, İzzet Furkan Malak, Tuğbey Akgün, Ali Akman

Teknik Direktör: Şakir Özkayımoğlu

Goller: Melih İnan (dk. 64), Caner Aktaş (dk. 66) (Ankara Keçiörengücü), Atınç Nukan (dk. 10), Mamah (dk. 52), Mihojevic (dk. 82) (Göztepe)

Sarı kartlar: Bardhi, Erkam Reşmen (Ankara Keçiörengücü), Atınç Nukan, Traore, Yunus Emre Gedik (Göztepe)

Ali Nargüner – Berkay Hasan Karayakas



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