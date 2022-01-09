Göztepe, Antalyaspor karşısında 3 puanı 4 golle aldı

Maçtan Dakikalar

4. dakikada sol kanattan yüklenen Göztepe'de Halil'in kale önüne pasında sonrasında yaşanan karambolde Ndiaye'nin dokunuşunda kaleci Boffin topun sahibi oldu.

22. dakikada sol taraftan Soner ile serbest vuruş kullanan Göztepe'de, kale önünde Atınç Nukan'ın kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu. 1-0

31. dakikada sol kanattan gelişen Antalyaspor atağında Doğukan Sinik'in ön direğe yaptığı ortada tereddütte kalan kaleci İrfan Can, topu iki hamlede güçlükle kontrol etti.

35. dakikada orta alandan atak yapan Göztepe'de Obinna'nın ara pasıyla kaleciyle karşıya kalan Kerim, topu ağlara gönderdi ancak yan hakem ofsayt bayrağını kaldırınca pozisyon gol değeri kazanmadı.

45. dakikada kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kullanan Antalyaspor'da, Hakan'ın yaptığı ortaya kale önünde kafa vuruşu yapan Fredy'nin pozisyonunda kaleci İrfan Can sol köşeye uzanarak kornere çeldi.

51. dakikada Antalyaspor ceza sahasında yaşanan pozisyonda Halil, Veysel'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi.

52. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Ndiaye, sağ köşeden topu ağlarla buluşturdu. 2-0

60. dakikada orta alandan kontra atağa çıkan Göztepe'de, Baku'nun ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Ndiaye, kalecinin sağından kaleye gönderdiği topu filelerle buluşturdu. 3-0

68. dakikada orta alanda gerçekleşen mücadelede Doğukan Sinik'i düşüren Arslanagic, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

78. dakikada kendi yarı sahasında topu kapan Göztepe'de, Soner Aydoğdu'dan orta alanda pası alan Ndiaye, yaklaşık 40 metre top sürdükten sonra ceza sahasına girdi. Sol çaprazdan rakibine rağmen sert şut gönderen Ndiaye, topu filelerle buluşturdu. 4-0

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Hüseyin Göçek, Bora Özkara, Yusuf Bozdoğan

Göztepe: İrfan Can, Arslanagic, Atınç, Wilker, Murat, Kerim (Kahraman dk. 88 ?), Obinna, Soner (Lourency dk. 81), Baku(Atakan dk. 70), Halil (Yalçın dk. 70), Ndiayex (Ege dk. 80 ?)

Yedekler: Arda, Mihojevic, Yusuf, Beykan, Jahovic

Teknik Direktör: Nestor El Maestro

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Güray, Hakan (Haji dk. 63), Fredy, Amilton (Ghacha dk. 70), Doğukan Sinik, Mukariu (Poli dk. 46), Crivelli (Naldo dk. 46)

Yedekler: Doğukan Özkan, Eren, Nuri, Mustafa, Gökdeniz

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Goller: Atınç (dk. 22), Ndiaye (dk. 52 pen., 60 ve 78) (Göztepe)

Kırmızı kart: Arslanagic (dk. 68) (Göztepe)

Sarı kartlar: Wilker, Ndiaye (Göztepe), Veysel (Antalyaspor)

Salih Yılmazsoy