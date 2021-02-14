Göztepe, Başakşehir'i kendi evinde geçti

Maçtan Dakikalar

22. dakikada gelişen Göztepe atağında Berkan'ın yerden pasında penaltı noktasında topla buluşan Jahovic gelişine vurdu, kaleci Mert topu çelmeyi başardı.

24. dakikada sağ kanatta topla buluşan Gassama ceza sahası içinde hareketlenen Soner'e ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda top filelere gitti ve Göztepe öne geçti. 1-0.

33. dakikada sol kanatta topla buluşan Halil ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada yükselen Alpaslan kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

47. dakikada Başakşehir'de Berkay'ın yaptığı ortaya yükselen Epureanu'nun kafa vuruşunda kaleci İrfan gole izin vermedi.

51. dakikada gelişen Göztepe atağında Jahovic, Başakşehir ceza sahası içinde Epureanu'nun müdahalesinin ardında yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

53. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Zulj, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0.

57. dakikada Halil Akbunar'ın yaptığı ortada Ndiaye'nin kafa vuruşunda top direğe çarpıp Zulj'un önüne düştü.Zulj'un vuruşunda Jahovic'e çarpan top bu kez Soner'in önünde kaldı. Soner'in vuruşunda kaleci Mert topu kornere çeldi.

59. dakikada Başakşehir'de Hasan Ali Kaldırım'ın yerden pasında topla buluşan Deniz Türüç penaltı noktası üzerinden sert vurdu ve farkı 1'e indiren isim oldu. 2-1

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Bilal Gölen

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama (Murat Paluli dk. 64), Atınç Nukan, Alpaslan Öztürk, Berkan Emir, Obinna, Soner Aydoğdu (Esiti dk. 64), Zulj (Diabate dk. 70), Halil Akbunar (Tripic dk. 88 ?), Ndiaye, Jahovic (Titi dk. 87 ?)

Yedekler: Megyeri, Mihojevic, Kubilay Sönmez, Ideye, Burekovic

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Başakşehir: Mert Günok, Muhammed Sarıkaya (Rafael dk. 63), Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Azubuike, Ndayishimiye (Mehmet Topal dk. 63), Deniz Türüç, J.Fernandes (Gulbrandsen dk. 63), Berkay Özcan, Crivelli

Yedekler: Volkan Babacan, Ahmet Kıvanç, Demba Ba, Ravil Tagir, Ponck, Uğur Uçar, Cemali Sertel

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Goller: Soner Aydoğdu (dk. 24), Zulj (dk. 53 pen.) (Göztepe), Deniz Türüç (dk. 59) (Başakşehir)

Sarı Kartlar: Obinna (Göztepe), Duarte, Hasan Ali (Başakşehir)

Salih Yılmazsoy