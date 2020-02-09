İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil: 'Önemli olan hep beraber sahaya çıkmak'

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil: 'Önemli olan hep beraber sahaya çıkmak'
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil: 'Önemli olan hep beraber sahaya çıkmak'

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, ertelenen Rizespor maçının kendileri için dezavantaj olduğunu söylerken, önemli olanın hep beraber sahaya çıkmak olduğunu vurguladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yaptığı açıklamayla Süper Lig'in 21. haftasının kapanış maçı olarak oynanması planlanan Göztepe-Çaykur Rizespor mücadelesinin konuk ekibin hava şartlarından dolayı İzmir'e ulaşamaması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

“Önemli olan hep beraber sahaya çıkmak”

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil de konuyla ilgili bir televizyon kanalında açıklamada bulundu. Başkan Sepil, bu sezona iyi başlayamadıklarını ancak sonradan toparladıklarını belirterek, “Yeni stadımızda ikinci maçımız olacaktı. 95 yıl stadımızı beklemiştik. Önemli olan hep beraber sahaya çıkmak. İki takımda eşit koşullarda oynasın ve maç sahada oynansın ve bitsin. Göztepe iyi bir hava yakalamıştık, bu maçı şimdi oynayamamak bizim için dezavantaj ama önemli değil, ileride oynarız” dedi.

Salih Yılmazsoy

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.