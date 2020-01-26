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Göztepe Beşiktaş Canlı İzle | Göztepe Beşiktaş ilk 11'ler | Göztepe BJK saat kaçta hangi kanalda

Göztepe Beşiktaş Canlı İzle | Göztepe Beşiktaş ilk 11'ler | Göztepe BJK saat kaçta hangi kanalda
Göztepe Beşiktaş Canlı İzle | Göztepe Beşiktaş ilk 11'ler | Göztepe BJK saat kaçta hangi kanalda

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş Göztepe deplasmanına çıkıyor. işte karşılaşmaya dair detaylar...

Süper Lig'in 19. haftasında 30 puanla 7. sırada bulunan Beşiktaş, 26 puanla 8. sırada bulunan Göztepe deplasmanına çıkıyor. Göztepe'nin yeni stadında ilk maçını oynayacağı karşılaşma saat 16.00'da oynanacak.

Göztepe Beşiktaş nasıl canlı izlenir?



Göztepe Beşiktaş maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz. 

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

Digitürk üzerinden tek maç satın alabilir ve maçları izleyebilirsiniz. Tek maç satın almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

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İki takımın ilk 11'i;

Göztepe'nin ilk 11'i: Beto, Gassama, Titi, Borges, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Jerome

Beşiktaş'ın ilk 11'i: Karius, Douglas, Vida, Ruiz, Rıdvan, Atiba, Necip, Diaby, Boyd, N'Koudou, Burak

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