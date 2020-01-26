Göztepe Beşiktaş Canlı İzle | Göztepe Beşiktaş ilk 11'ler | Göztepe BJK saat kaçta hangi kanalda

Süper Lig'in 19. haftasında 30 puanla 7. sırada bulunan Beşiktaş, 26 puanla 8. sırada bulunan Göztepe deplasmanına çıkıyor. Göztepe'nin yeni stadında ilk maçını oynayacağı karşılaşma saat 16.00'da oynanacak.

Göztepe Beşiktaş nasıl canlı izlenir?





Göztepe Beşiktaş maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

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İki takımın ilk 11'i;

Göztepe'nin ilk 11'i: Beto, Gassama, Titi, Borges, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Jerome

Beşiktaş'ın ilk 11'i: Karius, Douglas, Vida, Ruiz, Rıdvan, Atiba, Necip, Diaby, Boyd, N'Koudou, Burak