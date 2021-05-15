Göztepe Beşiktaş Canlı İzle| Göztepe BJK Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Süper Lig'in son haftasında Göztepe deplasmanına gidecek olan Beşiktaş'ta tek hedef kazanarak şampiyonluğa ulaşmak. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Ajdin Hasic, Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar, Göztepe maçının kadrosunda yer aldı. İşte karşılaşmaya dair detaylar...

Göztepe Beşiktaş nasıl canlı izlenir?

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Ahmet Nur Çebi: “İzmir'e 2 kupayı almak için gidiyoruz”

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarıyla bayramda bir araya geldi. İzmir'e 2 kupayı almak için gideceklerini ifade eden Çebi, takımın moralinin çok iyi olduğunu söyleyerek “Takıma ve teknik ekibe sonuna kadar güveniyorum” dedi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Beşiktaş Yönetim Kurulu, Razaman Bayramı'nın ilk gününde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne gelerek teknik ekip ve futbolcularla buluştu. Bayramlaşmanın ardından basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Ahmet Nur Çebi, burada açıklamalar yaptı. Ligin son haftasında Göztepe deplasmanında kupayı kaldırmak istediklerini ve ardından da İzmir'de Türkiye Kupası'nı kazanmak istediklerini ifade eden Çebi, takıma ve Teknik Direktör Sergen Yalçın'a olan güvenini yineledi.

“Malatya hiçbir zaman ‘averaj takımı' olmaz”

Her ne hikmetse ligin sonuna doğru gelindiğinde sürekli hoş olmayan başka şeyler konuşuluyor. Takımların mücadelelerinde müdahaleler olduğuna ilişkin sözler oluyor. Malatya, Anadolu'nun mert karakteridir. Malatyaspor hiçbir şekilde ‘averaj takımı' olmaz. Malatya şehrinin yıllar boyu üzerinde averaj takımı yükünü taşımak istemez. Malatyaspor'un Galatasaray karşısında elinden gelenin en iyisini yapacağına şüphem yok. Malatya'nın hiçbir şekilde ‘Averaj takımı' olarak adlandırılacağına inanmıyorum. Beşiktaşlı arkadaşlarımızın söylenenlere inanmamalarını istiyorum. Biz de önemli bir virajdayız. İzmir'e şampiyon olmak için gidiyoruz. Bu bizim hakkımız ve bu kupayı bu sene biz hak ettik. Son 2 maçı talihsizlik olarak görüyorum. Çok üzülüyoruz ama lig de çok renklendi. Tarihte bu kadar renklendiğini hatırlamıyorum. Göztepe, Türkiye'nin en önemli camialarından birisidir ve onların da, kimsenin aklında şüphe kalmayacak şekilde mücadele edeceğine inanıyorum” açıklamasında bulundu.





