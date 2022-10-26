Göztepe - Denizlispor maçının biletleri satışta

Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında Göztepe, Denizlispor'u ağırlayacak. 29 Ekim Cumartesi günü Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Mücadelenin biletleri Passolig sistemi üzerinden satışa açıldı.
Açıklanan bilet fiyatları şu şekilde:
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200 VIP Tribün: 409 TL
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201-225 VIP Tribün: 272.5 TL
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Batı Tribün: 136,5 TL
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Doğu Tribün: 98 TL
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Kuzey Tribün: 38 TL
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Güney Tribün: 38 TL
- Misafir Tribün: 38 TL
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