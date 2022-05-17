Göztepe, evinde deplasmanı yaşadı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinde Göztepe, ligin bitimine 5 hafta kala matematiksel olarak küme düşmeyi garantilemişti. Sezon boyunca istikrarsız sonuçlar alan sarı-kırmızılılar, özellikle iç saha maçlarında istediğini elde edemedi.

İzmir temsilcisi, taraftarının önünde oynadığı 19 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, 13 maçta da rakiplerine boyun eğdi. Göztepe, iç saha maçlarında rakip filelere 18 gol atarken, kalesinde 34 gol gördü. İç saha avantajını kullanamayan Göztepe, son hafta öncesinde topladığı 14 puanla, 12 puanlı Yeni Malatyaspor'un ardından iç sahada en az puan toplayan takım konumunda bulunuyor.

Salih Yılmazsoy

