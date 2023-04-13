Göztepe - Eyüpspor maçının biletleri satışa çıkıyor

Göztepe, Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Eyüpspor'la 16 Nisan Pazar günü Gürsel Aksel Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. İki takımın da mutlak 3 puan için mücadele edeceği müsabaka yarın 20.30'da başlayacak. Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılılar, 50 puanla 6. sırada yer alırken, Eyüpspor ise 57 puanla 2. basamakta bulunuyor.

Zorlu mücadele öncesinde karşılaşmanın biletleri yarın Passolig üzerinden satışa çıkacak. Göztepe - Eyüpspor arasında oynanacak maçın bilet fiyatları şu şekilde:

1. Kategori: 475 TL

2. Kategori: 365 TL

3. Kategori: 200 TL

4. Kategori: 145 TL

5. Kategori: 55 TL

6. Kategori: 55 TL

Misafir tribünü: 55 TL

Hasan İnce

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