Göztepe - Eyüpspor maçının biletleri satışa çıkıyor

Göztepe, Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Eyüpspor'la 16 Nisan Pazar günü Gürsel Aksel Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. İki takımın da mutlak 3 puan için mücadele edeceği müsabaka yarın 20.30'da başlayacak. Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılılar, 50 puanla 6. sırada yer alırken, Eyüpspor ise 57 puanla 2. basamakta bulunuyor.
Zorlu mücadele öncesinde karşılaşmanın biletleri yarın Passolig üzerinden satışa çıkacak. Göztepe - Eyüpspor arasında oynanacak maçın bilet fiyatları şu şekilde:
1. Kategori: 475 TL
2. Kategori: 365 TL
3. Kategori: 200 TL
4. Kategori: 145 TL
5. Kategori: 55 TL
6. Kategori: 55 TL
Misafir tribünü: 55 TL
Hasan İnce
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