Göztepe Fenerbahçe Canlı Anlatım

GÖZTEPE 2:3 FENERBAHÇE

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63' GOOOLL!!! Göztepe, Guilherme'nin golü ile maçta farkı bire indiriyor.

54' Maçın geride kalan süresine baktığımızda topla oynama yüzdelerinde az farkla Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

51' GOOOLL!!! Fenerbahçe, Dimitris Pelkas'ın golü ile maçta farkı ikiye çıkarıyor. Ozan Tufan'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasını iyi takip eden Dimitris Pelkas, arka direkte gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı İrfan Can Eğribayat'ın yanından uzak köşede ağlarla buluşturmayı başarıyor.

47'Caner Erkin'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Atınç Nukan kafayla topu kornere gönderiyor.

46'Nazım Sangare'nin sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında İrfan Can Eğribayat topu kornere gönderiyor.

46'Hakem Atilla Karaoğlan ikinci yarıyı başlatan düdüğünü çalıyor ve ikinci yarıya ev sahibi Göztepe başlıyor.

45'Hakem Atilla Karaoğlan ilk yarının son düdüğünü çalıyor ve mücadelenin ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlanıyor.

45'Sağ kanatta topla buluşan Nazım Sangare hızla ilerleyerek ceza alanına giriyor ve son çizgiye inmeden topu içeri çeviriyor. İrfan Can Eğribayat ayağıyla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

Deplasman Golü 43' Fenerbahçe, Serdar Aziz kafa golüyle 2-1 öne geçti! Gol - Serdar Aziz

41' Fenerbahçe'de Gustavo sarı kart gördü. Sarı Kart - Luiz Gustavo

Ev Sahibi Golü 34' Guilherme penaltı atışında topu ağlara yolladı! Altay köşeyi doğru tahmin etti ancak golü önleyemedi! Skora denge geldi! 1-1 Gol - Guilherme

Penaltı 32' Bu kez Göztepe penaltı kazandı! Tripic yerde kaldı maçın hakemi tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.

Deplasman Golü 27' Fenerbahçe'de penaltı atışında topun başına geçen Sosa, sağ köşeden topu ağlara yolladı! Fenerbahçe 1-0 öne geçti! Gol - José Sosa

25' Fenerbahçe penaltı kazandı. Ozan Tufan'ın ortasında top savunmadaki Poko'nun eline çarptı.

23'Ozan Tufan'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Göztepe savunması topu uzaklaştırmayı başarıyor.

20'Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Berkan Emir'in ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Brown Ideye'nin kafa vuruşunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

19'Caner Erkin'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında İrfan Can Eğribayat iki hamlede topa hakim olmayı başarıyor.

16'Defansın arkasına atılan pasa hareketlenen Zlatko Tripic için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

13'Mbwana Samatta'nın sakatlığı sebebiyle oyun kısa bir süre duruyor.

10'Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Berkan Emir'in ceza alanına gönderdiği ortasında Enner Valencia kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

8'Brown Ideye'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Halil Akbunar istediği vuruşu yapamayınca Fenerbahçe savunması topu uzaklaştırmayı başarıyor.

1' Hakem Atilla Karaoğlan maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye Fenerbahçe başlıyor.

İKİ TAKIMIN İLK 11'LERİ BELLİ OLDU!

GÖZTEPE: İrfan Can, Murat, Atınç, Mihojevic, Berkan, Poko, Soner, Guilherme, Halil, Tripic, Brown

FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Tisserand, Serdar, Caner, Gustavo, Ozan, Sosa, Valencia, Pelkas, Samatta