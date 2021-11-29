Göztepe - Fenerbahçe canlı maç anlatım

GÖZTEPE 1 - 0 FENERBAHÇE
MAÇ ANLATIM
Maçtan Dakikalar (İLK YARI)
1' Karşılaşma hakemin düdüğü ile başladı.
9' Ani gelişen Göztepe atağında Berkan sol kanattan içeri ortaladı. Crespo, Jahovic'ten önce çıkarak topu kornere gönderdi.
10' Sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda kale önünde Atınç'ın kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.
15' Her iki takımda orta sahada karşılıklı top kayıpları yaşıyor.
22' Mesut'un pasında Novak sol kanattan savunmanın arkasına koşusunu yaparak topu almak istedi. İrfan Can kalesini terk ederek Novak'tan önce topu kaptı ve uzaklaştırdı.
29' Paslaşarak ceza sahana giren sarı-lacivertlilerde Mesut topla birlikte kale önüne yaklaştı. Soner topa ayak koydu ve top kornere gitti.
40' GOL! Jahovic, Göztepe'yi 1-0 öne geçirdi.Gol - Adis Jahovic
42' Murat, Zajc'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.Sarı Kart - Murat Paluli
45' ilk yarının sonunda 1 dakika daha oynanacak.
45' Mücadelenin ilk yarısı sona erdi.
İLK 11'LER
GÖZTEPE: İrfan Can, Murat, Arslanagic, Atınç, Atakan, Berkan, Obinna, Soner, Tijanic, Halil, Jahovic.
FENERBAHÇE: Berke, Min-Jae, Serdar, Novak, Ferdi, Crespo, Zajc, Meyer, İrfan Can, Mesut Özil, Serdar Dursun.