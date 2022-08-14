Göztepe galibiyetle başladı

Maçtan dakikalar

12. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında topla buluşan Mamah meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

31. dakikada Burak Süleyman'ın köşe atışında ceza sahası içinde Ümit Kurt'un kafa vuruşu kalenin üstünden dışarı çıktı.

39. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında ceza sahası içerisine giren Yasin Öztekin'in vuruşunu kaleci çeldi. Dönen topa Kerim'in vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

63. dakikada Ozan Sol yaptığı faul ile kırmızı kart gördü. Sakaryaspor 10 kişi kaldı.

68. dakikada Romal Jordan Palmer'in ceza sahası dışından yaptığı vuruş az farkla dışarı gitti.

77. dakikada Sakaryaspor'un ceza sahası içerisinde bulduğu pozisyonda Kaiyne River Woolery'nin şutunu kaleci Ekrem Kılıçarslan kurtardı.

90+6. dakikada Sakaryaspor'un ağlarla buluşan golü VAR kararı ile iptal edildi.

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Kapluhan, Murat Temel

Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Kabongo Kasongo, Serkan Odabaşoğlu (Emirhan dk. 87 ?), Kaiyne Rier Woolery, Oğuz Kocabal (İsmail Erdoğan dk. 69), Burak Süleyman (Ozan Sol dk. 60), Isaac Donkor, Hakan Yavuz (Michal Jan Nalepa dk. 60), Oğuz Yıldırım (Çağlayan Menderes dk. 87 ?), Hurşit Taşçı, Ümit Kurt

Yedekler: Furkan Köse, Patrick Banza Kanianga, Hifsullah, Berat Onur Pınar, Berkay Kurubacak, Alihan Gümüş

Teknik Direktör: İlker Püren

Göztepe: Ekrem Kılıçarslan, Emir Ortakaya, Yasin Öztekin (Ali Akman dk. 83 ?), Romal Jordan Palmer (Emre Çolak dk. 69), Hüsamettin Yener (Ege Özkayımoğlu dk. 90 ?), Dino Hugo Arslanagic, Yunus Emre Gedik, Kerim Alıcı, Kenneth Obinna Mamah (Isaac Atanga dk. 90 ?), Yalçın Kayan, David Tijanic

Yedekler: Arda Özçimen, Isaac Atanga, İzzet Furkan Malak, Cengizhan Şen, Uğur Kaan Yıldız, Erkam Kömür, Efe Can Şaçıkara

Teknik Direktör: Turgay Altay

Gol: Mamah (dk. 12) (Göztepe)

Kırmızı kart: Ozan Sol (dk. 63) (Sakaryaspor)

Sarı Kartlar: Romal Jordan Palmer, Ekrem Kılıçarslan (Göztepe), Ümit Kurt, İsaac Donkor, Kabongo Kasongo (Sakaryaspor)

Burak Can Tokyürek