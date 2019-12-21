Göztepe GS Canlı Anlatım | Göztepe GS Maçı Kaç kaç?

GÖZTEPE 2-1 GALATASARAY

Canlı Anlatım

61' GOL! Halil attı! Göztepe yeniden öne geçiyor...Gol - Halil Akbunar

58' Ömer'in soldan ortasında Babel kale sahasında boş durumda yükseldi ancak kafayı iyi vuramadı. Aut

57' Hava topu mücadelesinde Marcao'nun yüzüne eli isabet eden Jerome sarı kart gördüSarı Kart - Cameron Jerome

56' Göztepe gole yaklaştı! Leo'nun soldan ortasında kale sahasında Marcao'dan seken topu arka direkte alan Halil'in yakın mesafeden sert şutu yandan dışarı gitti.

49' Göztepe hızlı atağında ceza alanına sokulan Halil'in sert şutunda top auta gitti.

46' İlk yarı sona erdi

45' İlk yarı sona erdi

42' Falcao'nun sol çaprazdan plase vuruşunda top auta gitti.

36' Serdar'ın ceza alanına ortasında Castro'nun kafa vuruşu üstten auta gitti.

33' Göztepe hızlı atağında Serdar ceza alanına girip Muslera ile karşı karşıya pozisyonda topu çeviremedi. Serdar pozisyonun bitiminde penaltı bekledi ancak oyun devam etti.

32' Galatasaray 2. gole çok yaklaştı! Babel'in pasında ceza alanına giren Feghouli sol çaprazdan vurdu, top yandan dışarı gitti.

28' Sağdan kullanılan köşe vuruşunda Beto topu istediği gibi uzaklaştıramadı. Arka direkte topu kontrol eden Selçuk içeri çevirdi, Babel'in kafa vuruşunda etkisiz giden top Gassama'nın ayağına çarpıp ağlara gitti.

27' GOL! Gassama kendi kalesine attı! Galatasaray eşitliği yakalıyor...Gol (KK) - Lamine Gassama

25' Serdar Gürler'in ceza alanı dışından şutunda köşeye giden topu Muslera kontrol etti.

21' Göztepe tehlikeli geldi! Gassama'nın pasında sağdan sıfıra inen Serdar'ın geriye çıkardığı topu Belhanda kesti. Muslera da kalesini boşaltmıştı pozisyonda

18' Babel'in ceza yayından şutunda top savunmadan döndü.

13' Galatasaray gole yaklaştı! Feghouli'nin sağdan içeri çevirdiği topa Falcao dokundu, top uzak direğin yanından dışarı gitti.

9' GOL! Jerome attı! Göztepe öne geçiyor... Serdar'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda Titi'nin kafayla indirdiği topu kale önünde bulunan Jerome ağlara gönderdi.

6' Selçuk İnan'ın kullandığı frikikte top az farkla auta gitti.

5' Galatasaray tehlikeli bir noktadan frikik kullanacak.

5' Selçuk soldan köşe vuruşu kullandı, oluşan karambol sonrası ceza alanı dışına açılan topu Marcao aldı. Gassama ona faul yaptı ve sarı kart gördüSarı Kart - Lamine Gassama

3' Donk'un uzun pasında savunma arkasına sarkan Babel topu kontrol etti ancak Wallace Reis son anda araya girdi.

1' Maç başladı

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İLK 11'LER

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Reis, Leo, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Jerome

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Selçuk, Ömer, Belhanda, Feghouli, Babel, Falcao