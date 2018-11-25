Göztepe ile Başakşehir 3. randevuda

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Medipol Başakşehir, yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Bülent Yıldırım yönetecek. Göztepe, geride kalan 12 haftada 6 galibiyet, 6 mağlubiyet sonucu 18 puanla 9. sırada yer alırken, Başakşehir ise 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 27 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Medipol Başakşehir ile Göztepe, Süper Lig'de ilk defa geçtiğimiz sezon karşılaştı. İstanbul ekibi bu maçlardan 2-0 ve 2-1'lik skorlarla galip ayrıldı.

BAŞAKŞEHİR'DE 3 EKSİK

M. Başakşehir'de zorlu İzmir deplasmanı öncesi 3 eksik bulunuyor. Sakatlıkları süren Elia ve Alparslan Erdem ile sarı kart cezalısı olan Mahmut Tekdemir, Göztepe karşısında forma giyemeyecek.