İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Göztepe, Konyaspor'u 3 golle geçti

Göztepe, Konyaspor'u 3 golle geçti
Göztepe, Konyaspor'u 3 golle geçti

Süper Lig’in 22. haftasında Konyaspor evinde Göztepe ile karşılaştı. Mücadele konuk takımın 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar

22. dakikada orta alanda gelişen Göztepe atağında, ceza sahası dışında topla buluşan Serdar'ın vurduğu şut, direğe çarparak oyun alanına döndü.

26. dakikada Konyaspor'un ceza sahası dışında sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, topun başına geçen Shengelia'nın şutunu kaleci Göktuğ kurtardı.

34. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında, Shengelia'nın ceza sahası içine ortasında kontrol eden Ömer Ali'nin vurduğu şutta top ağlarla buluştu. 1-0

39. dakikada sağ kanatta gelişen Göztepe atağında, ceza sahası içinde Castro'nun verdiği pas ile topa sahip olan Serdar'ın şutu ağlarla buluştu

60. dakikada Halil'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Napoleoni'nin kaleci Serkan'ın müdahalesiyle yerde kalmasının ardından hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonun ofsayt olduğu nedeniyle karar iptal edildi.

68. dakikada sol kanattan yapılan ortada Konyaspor ceza sahası içinde yaşanan karambolde boşta kalan topu önünde bulan Castro'nun şutu ağlarla buluştu. 1-2

73. dakikada sağ kanatta gelişen Konyaspor atağında, ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Shengelia'nın şutunu kaleci Göktuğ son anda kornere çeldi.

74. dakikada Serdar'ın uzun pasında topla buluşan Halil, ceza sahası dışından topu kaleci Serkan'ın üzerinden aşırtarak filelere yolladı. 1-3

90+3. dakikada Mak'ın ceza sahası dışından vurduğu şut kalenin yanından az farkla dışarı çıktı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Ali Şansalan, Alparslan Dedeş, Mehmet Cem Hanoğlu

Konyaspor: Serkan, Ali Turan, Uğur, Skubic, Guilherme, Jevtovic (Mak dk. 62), Jonsson (Amir dk. 71), Shengelia, Milosevic, Ömer Ali (Hurtado dk. 66), Bajic
Yedekler: Ertuğrul, Volkan, Alper, Şener, Ferhat, Daci, Thuram
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Göztepe: Göktuğ, Alpaslan, Titi, Gassama, Erkan, Castro (Mora dk. 84 ?), Soner, Serdar (Costa dk. 88 ?), Napoleoni, Halil, Kamil (Jerome dk. 73)
Yedekler: Eren, Silva, Tripic, Yalçın, Schwechlen, Deniz, Murat
Teknik Direktör: Ersan Parlatan
 

Goller: Ömer Ali (dk. 34) (Konyaspor), Serdar (dk. 39), Castro (dk. 68), Halil (dk. 74) (Göztepe)
Sarı kartlar: Guilherme, Jevtovic (Konyaspor)
(Mustafa Uslu - Furkan Berk Yaşar - Ramazan Çetin/İHA)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.