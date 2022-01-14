Göztepe nefes aldı!

Maçtan Dakikalar



7' Maça hızlı başlayan ev sahibi takımda Kenan'ın ara pasıyla sağ kanatta topla buluşan Mustafa, ceza sahasına girerek karşı karşıya kaldığı kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu. 1-0

13' Göztepe'nin kullandığı korner atışında ceza sahasında Sadık'ın elle topa müdahale ettiğini belirleyen Hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.

15' VAR incelemesi sonrası kullanılan penaltı atışında topun başına geçen Berkan, topu ağlarla buluşturarak maçta dengeyi getiren golü kaydetti. 1-1

17' Sağ kanatta atak geliştiren Göztepe'de ceza sahasında topla buluşan Ndiaye'nin sert vuruşunda kaleci Ertaç gole izin vermedi.

22' Göztepe'de Kerim'in sağ kanattan ceza sahasına yolladığı topa yükselen Halil'in kafa vuruşunda top ağlara gitti sonrasında VAR incelemesi ile gol ofsayt gerekçesi ile geçerlilik kazanmadı.

38' Konuk ekipte Badu'nun sağ kanatta orta yaptığı Ndiaye bekletmeden pasını Berkan'a verdi. Berkan'ın ise gelişine vurduğu top auta çıktı.

48' Konuk ekip Göztepe'de Obinna'nın sol kanatta geliştirdiği atakta topu alan Hali, kaleye şut çekti. Kaleci Ertaç'ın kontrol edemediği top ağlarla buluştu ancak öncesinde VAR incelemesi ile topun taçtan çıktığı belirlenince gol geçerlilik kazanmadı.

63' Yeni Malatyaspor'da sol kanattan gelişen atakta, Mounir kaptığı topla ceza sahasına girerek kaleye şu çekti, top az farkla auta çıktı.

72' Göztepe'de sol kanattan gelişen atakta Nwobodo'nun kale önüne yaptığı ortayı iyi takip eden Rodrigues'in düz vuruşu ile topu kaleye gönderdi. 1-2

76' Yeni Malatyaspor'da Mounir'in ceza sahasının sağında kontrol ettiği topu kaleye çekti, top auta çıktı.

81' Yeni Malatyaspor'da ceza sahasının dışında serbest vuruşu kullanan Kenan'ın şutunda top defanstan döndü.



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Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Cüneyt Çakır, Alpaslan Dedeş, Deniz Caner Özaral

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Azubuike, Sadık, Semih (Aabid dk. 55), Wallace (Awuku dk. 82 ?), Hafez, Dicko (Kubilay dk. 82 ?), Mustafa, Donsah, Mounir, Kenan (Mallan dk. 82 ?)

Yedekler: Abdulsamed, Rahman, Adem, H.Osman, Mert Miraç, Muhammed Emin,

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Göztepe: İrfan, Atakan, Atınç, Wilker, Kerim, Obinna, Soner, Berkan, Makana (Rodrigues dk. 68), Halil (Yalçın dk. 79), Ndiaye (Jahovic dk. 79)

Yedekler: Arda, Kahraman, Beykan, Efe, Moubandje, David, Murat

Teknik Direktör: Nester El Maestro

Goller: Mustafa (dk. 7) (Y. Malatyaspor), Berkan (dk. 15), Rodrigues (dk. 72) (Göztepe)

Sarı Kartlar: Adem (Y. Malatyaspor), Nestor El Maestro, Halil (Göztepe)