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Göztepe, Nijeryalı orta saha Nwobodo'yu kadrosuna kattı

Göztepe, Nijeryalı orta saha Nwobodo'yu kadrosuna kattı
Göztepe, Nijeryalı orta saha Nwobodo'yu kadrosuna kattı

Göztepe, 23 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu Obinna Nwobodo ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Göztepe, son olarak Macaristan'ın Ujpest takımında forma giyen Nijeryalı orta saha oyuncusu Obinna Nwobodo'yu kadrosuna kattı. 23 yaşındaki oyuncuyu İzmir'e getiren sarı-kırmızılılar, genç futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Göztepe, transferi sosyal medya hesabından duyurarak Nwobodo'ya sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.

Obinna Nwobodo, Nijerya'nın Enugu şehrinde dünyaya gelirken şehrinin takımı olan Enugu Rangers'tan 2017 yazında Macaristan'ın Ujpest takımına transfer olmuştu. Nijeryalı oyuncu geçtiğimiz sezon Ujpest ile 37 resmi maça çıkmış ve bu maçlarda 4 gol, 6 asistlik performans sergilemişti.

Salih Yılmazsoy

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