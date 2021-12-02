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Göztepe rahat tur atladı!

Göztepe rahat tur atladı!
Göztepe rahat tur atladı!

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Göztepe, konuk ettiği Kahta 02 Spor’u 5-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Burak Şeker, Sabri Öğe, Onur Gülter
Göztepe: Megyeri(Arda dk. 59), Murat Paluli (Erkam dk. 60), Kahraman, Arslanagic, Yusuf, Obinna (Ege dk. 59), Baku, Beykan (Soner dk. 75), Tijanic (Efe dk. 46), Lourency, Ndiaye
Yedekler: Berkan, Halil, Jahovic, Ideye
Teknik Direktör: Nestor El Maestro
Kahta 02 Spor: Onur, Emrullah, Osman, Mehmet Berber, Gürkan, İsmail (Vedat Yeşilkaya dk. 87 ?), İdris (Muhammed Çoban dk. 56), Mehmet Doğan (Serdar dk. 46), Barış, Murat Kurt (Tunahan dk. 56), Ömer
Yedekler: Vedat Böyükgül, Muhammed Eroğlu, Erkan
Teknik Direktör: Sinan Bayraktar
Goller: Ndiaye (dk. 20 ve 55), Kahraman (dk. 42), Arslanagic (dk. 79), Baku (dk. 86) (Göztepe)
Sarı Kart: Emrullah (Kahta 02 Spor)

Salih Yılmazsoy

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