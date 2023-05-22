Göztepe, saha avantajını alamadı

Göztepe, Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında Bodrumspor'a konuk oldu. İlk yarısı golsüz eşitlikle geçen karşılaşma da dakikalar 70'i gösterdiğinde sarı-kırmızılılar Michee Ngalina'nın golüyle 1-0 öne geçti. Skoru sadece 4 dakika koruyabilen İzmir temsilcisi 74. dakikada kalesinde golü gördü ve maça denge geldi. Müsabakanın kalan bölümlerinde gol sesi çıkmayınca Göztepe 1 puan aldı ve ligde yedinci sıra geriledi. Göz-Göz, zorlu mücadeleden 3 puan alması durumunda ise ligi dördüncü sırada noktalayıp finale kadar gitmesi durumunda ev sahibi avantajını elde edecekti.

Süper Lig'e giden yol belli oldu

Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek son ekip ligi 3, 4, 5, 6 ve 7. sırada tamamlayan takımlar arasında oynanacak play-off mücadelesinden sonra belli olacak. Ligi üçüncü sırada noktalayan Pendikspor doğrudan final oynayacakken Bodrumspor ve Sakaryaspor ise tek maç usulüne göre oynanacak turnuvada saha avantajını elde etti. Göztepe ve Eyüpspor ise tarafsız sahada oynanacak final maçına kadar rakipleriyle deplasmanda karşılaşacak. Öte yandan Eyüpspor ve Göztepe'nin finalde önce birbirlerine rakip olması durumunda ise saha avantajı ligi altıncı sırada bitiren Eyüspor'da olacak.

Hasan İnce

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