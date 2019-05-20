Göztepe şanssızlığına yanıyor

Ligde kalma yolunda Bursaspor ile deplasmanda karşılaşan Göz Göz, rakibi karşısında şanssızlığının kurbanı oldu. 11. dakikada Alpaslan'ın kafayla attığı golün ardından VAR'dan gelen uyarıyla birlikte hakem Mete Kalkavan pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle golü geçersiz saydı. 52. dakikada Jerome'un ceza sahası içinde yerde kalmasının ardından İzmir temsilcisi penaltı kazandı ancak Deniz topu kaleciye nişanladı. 72'de sarı-kırmızılı tribünler bir kez daha ayağa kalktı.

Ancak Halil'in attığı golde hakem Kalkavan bir kez daha VAR'dan gelen uyarıyla golü iptal etti. İzmir temsilcisi aldığı beraberlikle Bursaspor'un ümitlerine büyük bir darbe vururken, kendi şansını ise son haftada oynanacak olan Ankaragücü karşılaşmasına bıraktı.

Deniz'in gözyaşları

Bursaspor deplasmanında galibiyeti kaçıran sarı-kırmızılılarda maçın ardından büyük bir üzüntü vardı. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte İzmir'den gelen taraftarlar oyuncularını bağrına basarken, penaltıdan yararlanamayan Deniz Kadah'ı teselli etti. Penaltıyı kaçıran Deniz karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte gözyaşlarına boğulurken, taraftarlar deneyimli oyuncuya moral verdi.

Deplasmanda tutunamadı

Dış sahada Bursaspor ile berabere kalan Göztepe, 2018/19 sezonunun deplasman maçlarını noktaladı. İzmir ekibi bu sezon deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda aradığını bulamadı. 17 maçın yalnızca 3'ünü kazanan Göz Göz, 12 maçtan ise yenilgiyle ayrıldı. İzmir ekibi, Konyaspor ve Bursaspor ile berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar bu alanda Akhisarspor ile birlikte en başarısız takım oldu.

Tolga Tahçı



