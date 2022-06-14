Göztepe Spor Kulübü, 97 yaşında

İzmir'in köklü kulüplerinden Göztepe, kuruluşunun 97. yılını kutluyor. 14 Haziran 1925 tarihinde kurulan sarı-kırmızılı kulüp, 97. yıl kutlamalarına sabah saatlerinden itibaren başladı. Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, beraberindeki heyet ve Göztepeli gençlerle beraber Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk heykeline çelenk bıraktı. Yıldönümü kutlamaları saat 21.15'te havanın kararmasıyla beraber Göztepeli binlerce taraftarın Güzelyalı sahilinde meşale şovu yapmasıyla devam edecek.

Salih Yılmazsoy