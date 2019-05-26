İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Göztepe Süper Lig'de kaldı, Bursaspor ve BB Erzurumspor veda etti

Göztepe Süper Lig'de kaldı, Bursaspor ve BB Erzurumspor veda etti
Göztepe Süper Lig'de kaldı, Bursaspor ve BB Erzurumspor veda etti

Spor Toto Süper Lig'in son haftası kümede kalma mücadelesine sahne oldu. Göztepe sahasında Ankaragücü’nü 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Göztepe Süper Lig’de kalırken Bursaspor ve BB Erzurumspor lige veda eden ekipler oldu.

GÖZTEPE 2-1 ANKARAGÜCÜ

Maçtan dakikalar

3. dakikada ceza sahası dışından Serdar'ın şutunda top az farkla direğin üzerinden dışarıya çıktı. 

7. dakikada Gassama'nın pasıyla ceza sahasına sokulan Halil'in bekletmeden vuruşunda top kaleci Korhan'da kaldı. 

14. dakikada Serdar'ın kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Alpaslan'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-0 

40. dakikada Serdar'ın kullandığı kornerde penaltı üzerinden Deniz kafayı vurdu, top kaleci Korhan'da kaldı.  

74' GOOOLL!! Skora 1 - 1 eşitlik geldi. MKE Ankaragücü ceza sahası yayının hemen dışından Michal Pazdan ile aradığı golü buldu.

84' GOOOLL!! Deniz Kadah penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.

Stat: Bornova
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Göztepe: Beto, Gassama, Alpaslan, Titi, Berkan, Poko, Castro, Deniz, Halil, Serdar, Jerome
Yedekler: Göktuğ, Borges, Gouffran, Ngando, Lumor, Yasin, Yalçın, Tayfur, Hakan
Teknik Direktör: Tamer Tuna
MKE Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Alihan, Pazdan, Cebrail, Moke, Canteros, Scarione, Sacko, İlhan, Orgill
Yedekler: Altay, Sedat, Mehmet, Mahmut, Mert, Ender, Sadaev, Kaan, Furkan
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Gol: Alpaslan (dk. 14) (Göztepe)  

--------------------------------------------------------------------------------

YENİ MALATYASPOR 1-2 BURSASPOR

Maçtan dakikalar

5. dakikada sol kanattan yapılan ortaya Yusuf kafayla dokundu Chebake'ye çarpan meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1 

20. dakikada Aytaç Kara'nın sağ kanattan yaptığı ortaya Umut Nayir kafayla dokundu top ağlara gitti. 0-2 

40. dakikada ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Pereıra şutunu çekti kaleci topu kornere çeldi.

61' GOOOLL!! Aboubakar Kamara, farkı 1'e indiren golü atıyor.

Stat: Malatya Stadyumu
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Ok, Mustafa Sönmez
E. Yeni Malatyaspor: Ertaç, Mustafa Akbaş, Mina, Chebake, Bülent Cevahir, Ahmed, Robin, Murat Yıldırım, Eren, Pereıra Kamara,
Yedekler: Farnolle, Şeref, Guılherme, Seth, Barış, Erkan, Rahman, Dia, Berkan
Teknik Direktör: Ali Ravcı
Bursaspor: Okan Koçuk, Umut Meraş, Vergini, Badji, Onur Atasayar, Aytaç Kara, Tunay Torun, Yusuf Erdoğan, Furkan Sayar, Saivet, Umut Nayir
Yedekler: Muhammet, Latovlevici, Furkan Emre, Ramazan, Muhammet Emin, Burak, Sakho, Kubilay
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Goller: Issam Chabeke (dk. 5 k.k.), Umut Nayir (dk. 20) (Bursaspor)
Kırmızı kart: Mustafa Akbaş (dk. 35) (Evkur Yeni Malatyaspor)
Sarı kart: Tunay Torun (Bursaspor)  

--------------------------------------------------------------------------------

KAYSERİSPOR 0-2 BB ERZURUMSPOR

12' GOOOLL!! Taylan Antalyalı takımını öne geçiren golü atıyor.

43' GOOOLL!! BŞB Erzurumspor, Gilles Sunu ile ceza sahası dışında sağ çaprazdan bulduğu gol ile farkı ikiye çıkartıyor.

İlk 11'ler

KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Sapunaru, Kucher, Levent, Hasan Hüseyin, Mensah, Mert, Chery, Deniz, Kravets

BB ERZURUMSPOR: Sehic, Leo, Kanstrup, Lokman, Tshabalala, Sunu, Taylan Antalyalı, Tolga, Emrah, Opsteh, Eduok 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Söğürmeli Zeytinli Pirzola Tarifi

Söğürmeli Zeytinli Pirzola Tarifi haberimizde Detay

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.