Göztepe Süper Lig'de kaldı, Bursaspor ve BB Erzurumspor veda etti

GÖZTEPE 2-1 ANKARAGÜCÜ
Maçtan dakikalar
3. dakikada ceza sahası dışından Serdar'ın şutunda top az farkla direğin üzerinden dışarıya çıktı.
7. dakikada Gassama'nın pasıyla ceza sahasına sokulan Halil'in bekletmeden vuruşunda top kaleci Korhan'da kaldı.
14. dakikada Serdar'ın kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Alpaslan'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-0
40. dakikada Serdar'ın kullandığı kornerde penaltı üzerinden Deniz kafayı vurdu, top kaleci Korhan'da kaldı.
74' GOOOLL!! Skora 1 - 1 eşitlik geldi. MKE Ankaragücü ceza sahası yayının hemen dışından Michal Pazdan ile aradığı golü buldu.
84' GOOOLL!! Deniz Kadah penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.
Stat: Bornova
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Göztepe: Beto, Gassama, Alpaslan, Titi, Berkan, Poko, Castro, Deniz, Halil, Serdar, Jerome
Yedekler: Göktuğ, Borges, Gouffran, Ngando, Lumor, Yasin, Yalçın, Tayfur, Hakan
Teknik Direktör: Tamer Tuna
MKE Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Alihan, Pazdan, Cebrail, Moke, Canteros, Scarione, Sacko, İlhan, Orgill
Yedekler: Altay, Sedat, Mehmet, Mahmut, Mert, Ender, Sadaev, Kaan, Furkan
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Gol: Alpaslan (dk. 14) (Göztepe)
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YENİ MALATYASPOR 1-2 BURSASPOR
Maçtan dakikalar
5. dakikada sol kanattan yapılan ortaya Yusuf kafayla dokundu Chebake'ye çarpan meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1
20. dakikada Aytaç Kara'nın sağ kanattan yaptığı ortaya Umut Nayir kafayla dokundu top ağlara gitti. 0-2
40. dakikada ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Pereıra şutunu çekti kaleci topu kornere çeldi.
61' GOOOLL!! Aboubakar Kamara, farkı 1'e indiren golü atıyor.
Stat: Malatya Stadyumu
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Ok, Mustafa Sönmez
E. Yeni Malatyaspor: Ertaç, Mustafa Akbaş, Mina, Chebake, Bülent Cevahir, Ahmed, Robin, Murat Yıldırım, Eren, Pereıra Kamara,
Yedekler: Farnolle, Şeref, Guılherme, Seth, Barış, Erkan, Rahman, Dia, Berkan
Teknik Direktör: Ali Ravcı
Bursaspor: Okan Koçuk, Umut Meraş, Vergini, Badji, Onur Atasayar, Aytaç Kara, Tunay Torun, Yusuf Erdoğan, Furkan Sayar, Saivet, Umut Nayir
Yedekler: Muhammet, Latovlevici, Furkan Emre, Ramazan, Muhammet Emin, Burak, Sakho, Kubilay
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Goller: Issam Chabeke (dk. 5 k.k.), Umut Nayir (dk. 20) (Bursaspor)
Kırmızı kart: Mustafa Akbaş (dk. 35) (Evkur Yeni Malatyaspor)
Sarı kart: Tunay Torun (Bursaspor)
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KAYSERİSPOR 0-2 BB ERZURUMSPOR
12' GOOOLL!! Taylan Antalyalı takımını öne geçiren golü atıyor.
43' GOOOLL!! BŞB Erzurumspor, Gilles Sunu ile ceza sahası dışında sağ çaprazdan bulduğu gol ile farkı ikiye çıkartıyor.
İlk 11'ler
KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Sapunaru, Kucher, Levent, Hasan Hüseyin, Mensah, Mert, Chery, Deniz, Kravets
BB ERZURUMSPOR: Sehic, Leo, Kanstrup, Lokman, Tshabalala, Sunu, Taylan Antalyalı, Tolga, Emrah, Opsteh, Eduok