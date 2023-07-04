İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Göztepe, Taha Altıkardeş'i kadrosuna kattığını duyurdu

Göztepe, Taha Altıkardeş'i kadrosuna kattığını duyurdu
Göztepe, Taha Altıkardeş'i kadrosuna kattığını duyurdu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Taha Altıkardeş ile 1 yıl opsiyonlu 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Göztepe, yeni sezona iddialı girmek için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar daha önce Kasımpaşa'dan Tarkan Serbest, Altınordu'dan Ali Dere'yi ve A. Keçiörengücü'nden ise Ogün Bayrak'ı kadrosuna katmıştı. İzmir temsilcisi, son olarak Trabzonspor'dan 19 yaşındaki defans oyuncusu Taha Altıkardeş'i transfer ettiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “2003 doğumlu defans oyuncusu Taha Altıkardeş ile 1 yıl opsiyonlu 3+1 yıllık sözleşme imzaladık. Son olarak Trabzonspor forması giyen Taha Altıkardeş'e Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Hasan İnce

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.