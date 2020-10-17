Göztepe ve Fenerbahçe 53. randevuda

Süper Lig'in 5. hafta maçında Göztepe, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Yarın oynanacak maçla beraber iki takım lig tarihinde 53. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in kurulduğu 1959-1960 sezonunda ilk kez karşı karşıya gelen iki takımın İzmir Alsancak Stadyumu'nda oynadığı mücadele 0-0'lık beraberlikle sonuçlanmıştı. Bu tarihten itibaren oynanan maçlarda Fenerbahçe 24, Göztepe 8 kez kazanırken 20 karşılaşmada ise taraflar eşitliği bozamadı. İki takım arasında müsabakalarda en farklı galibiyeti 1974-1975 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta Fenerbahçe 7-1'lik skorla almıştı.

Fenerbahçe en son 19 yıl önce kazandı

İki takım arasında bugüne kadar İzmir'de 26 lig maçı oynandı. Bu maçlarda ev sahibi Göztepe 6 kez galip gelirken 8 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı. 12 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, İzmir'de Göztepe'ye karşı son galibiyetini 2001-2002 sezonunda oynanan maçta 5-0'lı skorla almıştı. Bu tarihten sonra Süper Lig'den düşen ve 2017-2018 sezonunda yeniden Süper Lig'e yükselen Göztepe, Fenerbahçe'yi konuk ettiği son 4 maçtan 1 galibiyet ve 3 beraberlik çıkardı. Geçtiğimiz sezon İzmir'de oynanan son maçtaysa taraflar sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.

Göztepe galibiyet istiyor

Bu sezon Süper Lig'e 1 galibiyet ve 3 beraberlikle 6 puan toplayarak başlayan Göztepe, hem yenilgisizliğini sürdürmek hem de rakibini mağlup ederek üst sıralara tırmanmak istiyor. Hafta başında basın mensuplarına konuşan Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, oyun stratejisi ve sergileyecekleri istekli oyunla Fenerbahçe ile iyi bir maç oynamak istediklerini söylemişti. Her maçı kazanmak için sahaya çıktıklarını belirten Palut, “Fenerbahçe maçını da kazanmak istiyoruz. Benim için önemli olan takımın sonuna kadar mücadele etmesidir. Bunun sonucunda galibiyete ulaşırsak çok mutlu olurum. Elimizden geleni yapıp çıkacak sonuca razı olacağız” demişti.

Yarın 19.00'da Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Serkan Çimen yapacak.

Salih Yılmazsoy

