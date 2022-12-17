Göztepe, Yiğit Demirel'i andı

Spor Toto 1. Lig'de yer alan Göztepe, 18. haftanın açılış müsabakasında dün Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Maçtan önce sarı-kırmızılılar, Rize'de kale direğinin üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 9 yaşındaki Yiğit Demirel'i andı. Göztepeli oyuncular, taraftarlarının da gözüktüğü karede Yiğit Demirel'in ‘melek benzetmeli' pankartıyla basın mensuplarına poz verdi. Ayrıca Göztepe taraftarı, maçtan önce Yiğit'in mezarını da ziyaret etti.

Hasan İnce

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