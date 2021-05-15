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Göztepe yönetimi Beşiktaş maçına gelmeyebilir

Göztepe yönetimi Beşiktaş maçına gelmeyebilir
Göztepe yönetimi Beşiktaş maçına gelmeyebilir

Bugün 20.30’da oynanacak Göztepe-Beşiktaş öncesi acil toplantı kararı alan Göztepe Yönetim Kurulu’nun, alınacak karar sonrası maça gelmeyebileceği öğrenildi.

Süper Lig'de şampiyonluk düğümünün çözüleceği 20.30'daki Göztepe-Beşiktaş maçı öncesi ev sahibi ekip Göztepe'nin yönetim kurulu flaş bir şekilde acil toplantı yapma kararı aldı. Toplantının ardından Göztepe Yönetim Kurulu üyelerinin maça gelmeme kararı alabileceği öğrenildi. Sarı-kırmızılı yönetimin alabileceği bu karara neyin neden olduğu bilinmezken, yönetimden sarı-kırmızılı taraftarlara da sükunet çağrısı geldi.

Göztepe yönetimi, İçişleri Bakanlığı'nın aldığı karar neticesinde maçın oynanacağı stada taraftarın alınmayacağını ve stat çevresindeki taraftarların evlerine gitmesi konusunda uyarıda bulundu.

Ali Gözeten

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