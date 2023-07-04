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Göztepe, Yusuf Emre Gültekin ile ilgileniyor

Göztepe, Yusuf Emre Gültekin ile ilgileniyor
Göztepe, Yusuf Emre Gültekin ile ilgileniyor

Göztepe, son olarak Samsunspor forması giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Yusuf Emre Gültekin ile ilgileniyor.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezona iddialı girmek için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, transferde daha önce Kasımpaşa'dan Tarkan Serbest, Altınordu'dan Ali Dere'yi ve A. Keçiörengücü'nden ise Ogün Bayrak'ı kadrosuna katmıştı. İzmir temsilcisi orta saha bölgesine de bir takviye yapmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon Samsunspor'la şampiyonluk yaşayan tecrübeli orta saha oyuncusu Yusuf Emre Gültekin'i gündemine aldı. Göztepe'nin Yusuf Emre ile temas kurup uygun şartların oluşması durumunda ise bu transferi bitirmek istediği öğrenildi. Öte yandan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, Samsunspor'un Erzurum'da yapacağı kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Hasan İnce

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