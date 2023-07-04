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Göztepe'de 10 futbolcuyla yollar ayrıldı

Göztepe'de 10 futbolcuyla yollar ayrıldı
Göztepe'de 10 futbolcuyla yollar ayrıldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, 2023-2024 sezonu öncesi 10 futbolcuyla yollarını ayırdı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 10 futbolcuyla yollarını ayırdığı duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “2022-2023 sezonu itibarıyla sözleşmeleri sona eren Yasin Öztekin, Dino Arslanagic, Marko Mihojevic ve Tarık Çamdal'a ayrıca kiralık sözleşmelerinin sonra ermesiyle birlikte kulüplerine geri dönen Emir Ortakaya, Ekrem Kılıçarslan, Ali Akman, Hikmet Çiftçi, Ajdin Hasic ve Emirhan Delibaş'a teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz” denildi.

Mustafa İç
 

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