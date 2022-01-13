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Göztepe'de 2 genç futbolcu, Başkent Gözgözler'e kiralandı

Göztepe'de 2 genç futbolcu, Başkent Gözgözler'e kiralandı
Göztepe'de 2 genç futbolcu, Başkent Gözgözler'e kiralandı

Göztepe, altyapısından yetişen Erkam Kömür ve Tibat Öniz’in sezon sonuna kadar 3. Lig ekibi Başkent Gözgözler Akademi FK’ye kiralandığını duyurdu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, altyapısından yetiştirdiği 19 yaşındaki sağ bek Erkam Kömür ve 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Tibet Öniz'i A Takım kadrosuna kadar çıkarmıştı. Sarı-kırmızılı forma ile fazla forma şansı bulamayan genç oyuncular, sezon sonuna kadar TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Başkent Gözgözler Akademi FK'ya kiralandı. Sarı-kırmızılı kulüp, iki genç oyuncusuna da başarılar diledi.
Başkanlığını koyu bir Göztepe taraftarı olan Yusuf Bulut'un yaptığı Başkent Gözgözler Akademi FK, geçtiğimiz sezon sonunda Mamak FK olan adını değiştirerek 'Başkent Gözgözler Akademi FK' adını almıştı.
 

Salih Yılmazsoy
 

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