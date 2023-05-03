Göztepe'de Ali Akman kayıplara karıştı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, sezon başında forvet bölgesine takviye olarak Eintracht Frankfurt forması giyen Ali Akman'ı 1 yıllığına kadrosuna kattı. 20 yaşındaki oyuncu yaşadığı sakatlıklardan ve formsuzluğundan dolayı sarı-kırmızılı ekipte bir türlü beklentileri karşılayamadı. Akman, bu sezon Göztepe formasıyla ikisi Türkiye Kupası olmak üzere 14 maça çıkarken, gol ve asist katkısı veremedi. Genç oyuncu bu süreçte 6 maça ilk 11'de başlarken 10 maça da sonradan dahil oldu. Böylece genç oyuncu, sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda toplam 566 dakika süre aldı. Öte yandan Ali Akman Göztepe formasıyla en son Ocak ayında oynanan Sakaryaspor karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıktı.

Hasan İnce



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