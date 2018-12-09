Göztepe'de Bayram Bektaş dönemi sona erdi

Ligde son olarak deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a kaybeden Göztepe'de eleştirilerin hedefi olan Teknik Direktör Bayram Bektaş'ın akıbeti belli oldu. İzmir dönüşünde Başkan Mehmet Sepil ile bir araya gelen Bektaş'ın geleceği masaya yatırıldı. Görüşmenin ardından taraflar anlaşmaya vardı ve sezon başında göreve gelen Bayram Bektaş ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollar ayrıldı. Tamer Tuna ile yolların ayrılmasının ardından göreve gelen ve kariyerinin ilk Süper Lig deneyimini İzmir temsilcisinde yaşayan Bayram Bektaş, takımının başında çıktığı 15 lig maçında 6 galibiyet ve 9 yenilgi aldı. Bektaş'ın öğrencileri Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 5. tura yükselme başarısı gösterdi.

Özdeş yola çıktı

Bektaş ile yolların ayrılmasının ardından Göztepe'nin ilk adayı son olarak Kasımpaşa'da görev yapan Kemal Özdeş oldu. Deneyimli teknik adam ile irtibata geçilirken, Özdeş'in yarın İzmir'e gelerek Başkan Mehmet Sepil ile görüşme yapması bekleniyor. Taraflar arasında telefonla gerçekleşen ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi. Deneyimli teknik adam, 2015/2016 sezonunda sarı-kırmızılıların ezeli rakibi Karşıyaka'yı çalıştırmıştı.

Tolga Tahçı



