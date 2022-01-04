İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Göztepe'de kaleci Megyeri ile yollar ayrıldı

Göztepe'de kaleci Megyeri ile yollar ayrıldı
Göztepe'de kaleci Megyeri ile yollar ayrıldı

Göztepe, 31 yaşındaki Macar kaleci Balasz Megyeri ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Göztepe, 2020-2021 sezonunun başında kadrosuna kattığı Balasz Megyeri'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu. Konuyla ilgili resmi internet sitesinden açıklama yapan sarı-kırmızılı kulüp, Macar kaleciye teşekkür ederek, futbol yaşantısında başarılar diledi. 1.5 yıldır Göztepe'de bulunan Megyeri, 2'si Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere 5 maçta sarı-kırmızılı formayı giydi. Megyeri, toplamda 449 dakika sahada kaldı. 31 yaşındaki Macar file bekçisinin 6 ay daha sözleşmesi bulunuyordu.

Salih Yılmazsoy

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.