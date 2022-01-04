Göztepe'de kaleci Megyeri ile yollar ayrıldı

Göztepe, 2020-2021 sezonunun başında kadrosuna kattığı Balasz Megyeri'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu. Konuyla ilgili resmi internet sitesinden açıklama yapan sarı-kırmızılı kulüp, Macar kaleciye teşekkür ederek, futbol yaşantısında başarılar diledi. 1.5 yıldır Göztepe'de bulunan Megyeri, 2'si Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere 5 maçta sarı-kırmızılı formayı giydi. Megyeri, toplamda 449 dakika sahada kaldı. 31 yaşındaki Macar file bekçisinin 6 ay daha sözleşmesi bulunuyordu.

Salih Yılmazsoy