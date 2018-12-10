Göztepe'de Mehmet Sepil'in 9. teknik adamı Kemal Özdeş

Spor Toto Süper Lig'de üst üste alınan kötü sonuçların ardından Bayram Bektaş ile vedalaşan Göztepe, Kemal Özdeş ile anlaşmaya vardı. Takımın başına gelmeye hazırlanan deneyimli teknik adam, son 4.5 yılda İzmir temsilcisinin 9. teknik direktörü olmaya hazırlanıyor. 2014 yılının Haziran ayında göreve gelen Sepil; o dönem takımın başında olan Suat Kaya'yla sezona başlarken, 8. haftanın ardından direksiyonu Metin Diyadin'e emanet etti. Diyadin'in takımı o sezon şampiyon olurken, Göztepe adını 1. Lig'e yazdırdı.

Sezona Diyadin ile giren sarı-kırmızılılarda, kötü sonuçların ardından yine görev değişimi yaşandı. Diyadin ile yollar ayrılırken yerine Önder Özen getirildi. Ancak beklenen başarı Özen ile de gelmedi. Sarı-kırmızılılar sezonu Özen'in yardımcılarından Mehmet Aurelio idaresinde noktaladı.

Şampiyonluk Vural ile geldi

2016/2017 sezonuna büyük beklentilerle giren Göztepe'de, takımın başına Okan Buruk getirildi. Buruk idaresinde lige oldukça iyi bir giriş yapan İzmir temsilcisi, ilk yarıyı lider olarak tamamlamayı başardı. Ancak ikinci yarının başlamasıyla birlikte rüzgar tersine döndü. Sarı-kırmızılılar ikinci yarının ilk 9 haftasında sadece 2 galibiyet alabildi. Elazığspor ve Eskişehirspor'a farklı kaybeden Göz Göz'de Buruk ile yollar ayrıldı ve göreve Yılmaz Vural getirildi. Deneyimli teknik adam idaresinde inişli çıkışlı bir grafik çizen sarı-kırmızılılar Play-Off finalinde Eskişehirspor'u penaltı atışlarıyla devirerek yıllar sonra adını Süper Lig'e yazdırdı.

Süper Lig'e Tamer Tuna

Süper Lig'de Vural ile devam etmeyen Sepil, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Tamer Tuna ile anlaştı. Tuna'nın Göztepe'si oldukça başarılı bir grafik çizerken, İzmir ekibi sezonu 6. basamakta noktaladı. Sezon sonunda Tuna, Demir Grup Sivasspor'a giderken, Göztepe Bayram Bektaş'ı göreve getirdi. Özellikle şampiyonluk yaşamış takımlara karşı başarılı sonuçlar alan Göz Göz, alt sıralarda yer alan takımlara karşı aynı başarıyı gösteremedi. Son 6 haftada 5 yenilgi gelince Bektaş ile de yollar ayrılarak Kemal Özdeş ile anlaşmaya varıldı.

Sadece Tuna sonunu gördü

Özdeş ile anlaşmaya varan Göztepe'de, Başkan Mehmet Sepil'in göreve gelmesinin ardından en uzun süre görevde kalan isim Tamer Tuna oldu. Tuna takımın başında 1 sezon geçirirken, Sepil döneminde bunu gerçekleştiren başka bir hoca bulunmuyor. Geçen sezon Göztepe'nin önerdiği sözleşmeyi kabul etmeyen Tamer Tuna, sezona Demir Grup Sivasspor'da başlarken, sonrasında görevinden ayrıldı.

Tolga Tahçı

