Göztepe'de taraftarlarından kötü gidişata tepki

Göztepe'de kötü gidişat sürüyor. Süper Lig'de oynadığı 17 maçta 9 mağlubiyet, 5 beraberlik ve 3 galibiyet alan sarı-kırmızılılar, topladığı 14 puanla 18. sırada yer alıyor. Ligin başlangıcından itibaren bir türlü düzlüğe çıkamayan Göztepe'de, üst üste alınan kötü sonuçlar taraftarın da tepkisine neden oldu. Dün oynanan ve 1-0 kaybedilen Fatih Karagümrük karşılaşmasında sarı-kırmızılı taraftarlar özellikle maçın son dakikalarına doğru önce futbolculara sonra ise yönetime tepki gösterdi. Taraftarlar, “O forma kutsaldır nasip olmaz herkese”, “Göztepe bizimdir bizim kalacak” tezahüratlarıyla tepkilerini dile getirdi.

Salih Yılmazsoy

