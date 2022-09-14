Göztepe'de teknik direktör arayışı devam ediyor

Spor Toto 1. Lig'de pazar günü Altınordu ile İzmir derbisinde karşı karşıya gelecek olan Göztepe, henüz yeni teknik direktörünü belirleyemedi. Boluspor yenilgisinin ardından Teknik Direktör Turgay Altay ile yollarını ayıran Göztepe yönetimi, belirlediği adaylarla görüşmelerini sürdürürken yönetimin aceleci davranmadığı belirtildi. Teknik direktörler Fuat Çapa, Hüseyin Eroğlu ve Volkan Demirel'in yanı sıra daha önce sarı-kırmızılı kulüpte çalışan Bayram Bektaş ve Tamer Tuna gibi isimleri de listesine alan yönetimin, teknik direktör konusunu Altınordu maçından sonraya da bırakabileceği ifade edildi.

Ali Gözeten



