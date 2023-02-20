Göztepe'de transfer hareketliliği devam ediyor

Transferde hız kesmeyen Göztepe, kadrosunu daha da güçlendirmek için arayışlara geçti. Ara transfer döneminin başında kadrosuna Loue, Toure, Ngalina ve Hikmet Çiftçi takviyesini yapan sarı-kırmızılılar, transferde bu kez de Türk oyunculara yöneldi. Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası Süper Lig'den çekilme kararı alan Hatayspor'dan 25 yaşındaki sağ bek Kerim Alıcı ile Gaziantep FK'dan stoper Arda Kızıldağ'ı gündemine aldı. İzmir temsilcisi, şartların uygun olması durumunda bu iki transferi de gerçekleştirmesi bekleniyor.

Hasan İnce

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