Göztepe'de transfer hareketliliği devam ediyor

Spor Toto 1. Lig'de geride kalan sezonu yedinci sırada tamamlayan Göztepe, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı. Göz-Göz, bu süreçte geçtiğimiz sezon Samsunspor forması giyen golcü Ahmet Sağat ve savunma oyuncusu Ali Ülgen'i, Başakşehir'den Şener Özbayraklı ile Pendikspor'dan Hasan Hatipoğlu'nu gündemine aldı. İzmir temsilcisinin önümüzdeki günlerde bu futbolcuların takıma katılması konusunda daha somut adımlar atması bekleniyor.

Hasan İnce

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