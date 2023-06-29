Göztepe'de transferler devam ediyor

Yeni sezona iddialı girmek için transfer çalışmalarına başlayan Göztepe, sezonun ilk transferini Kasımpaşa'da top koşturan 26 yaşındaki stoper Tarkan Serbest'i kadrosuna katarak gerçekleştirmişti. İzmir temsilcisi, ikinci transferinde ise geçtiğimiz sezon Altınordu'da forma giyen 30 yaşındaki sol bek oyuncusu Ali Dere ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Böylece savunmaya önemli iki hamle yapan Göztepe'nin, hücum bölgesi için de çalışmalarını hızlandırması bekleniyor.

Hasan İnce

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