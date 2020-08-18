İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Göztepe'nin efsane isimlerinden Halil Kiraz vefat etti

Göztepe'nin efsane isimlerinden Halil Kiraz vefat etti
Göztepe'nin efsane isimlerinden Halil Kiraz vefat etti

İzmir’in köklü kulübü Göztepe’nin efsaneleşmiş oyuncularından “Bombacı” lakaplı Halil Kiraz vefat etti.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin efsaneleşmiş isimlerinden Halil Kiraz hayatını kaybetti. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Halil Kiraz'ın hayatını kaybettiği belirtilerek, “Türk futbolunun ve kulübümüzün değerli ismi, efsane futbolcumuz Halil Kiraz'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Cenaze töreni bilgileri netleşince camiamız ile paylaşılacaktır. Türk futbolunun ve camiamızın başı sağolsun” ifadelerine yer verildi.

Sarı-kırmızılı ekiple 184 Süper Lig maçına çıkan Halil Kiraz, bu maçlarda 30 gole imza atmıştı. Göztepe'de teknik direktör olarak da görev yapan “Bombacı” lakaplı Halil Kiraz, 76 yaşındaydı.

Ali Gözeten

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.