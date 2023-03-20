Göztepe'nin yeni transferi dikkatleri çekti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, ara transfer dönemini hareketli geçirdi ve kadrosuna Michee Ngalina, Hikmet Çiftçi, Aliou Traore ve Loue Bayere Junior takviyelerini yaptı. Yapılan bu transferlerden Michee Ngalina, gösterdiği performansla sarı-kırmızılı teknik heyet ve taraftardan tam not aldı. 22 yaşındaki oyuncu, takıma katıldığından bu yana Göztepe ile çıktığı 6 maçta 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Kongolu oyuncu, ligde oynanan Bandırmaspor maçında 1 asist, Altınordu ve Pendikspor maçlarında ise 1'er gol kaydederek takımının gol yollarındaki önemli bir silahı oldu. Öte yandan Göztepe, 2000 doğumlu oyuncuyu Colorado Springs Switchbacks FC'den 1 yıl opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllığına kadrosuna katmıştı.

Hasan İnce

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