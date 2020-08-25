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Gözü dönmüş hırsızlar, kaçarken arabayı çalışanların üzerine sürdü

Gözü dönmüş hırsızlar, kaçarken arabayı çalışanların üzerine sürdü
Gözü dönmüş hırsızlar, kaçarken arabayı çalışanların üzerine sürdü

Başakşehir'de yüzü maskeli bir grup hırsız, minibüsle geldikleri çorap üretimi yapan fabrikadan gündüz vakti 17 koli çorap çaldı. Çalışanlar tarafından fark edilen hırsızlar, minibüse binerek kaçtığı sırada aracı çalışanların üzerine sürdü. O anlar güvelik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Gözü dönmüş hırsızlar, kaçarken arabayı çalışanların üzerine sürdü - Tıkla İzle

Olay, dün akşam saatlerinde Başakşehir Kayaşehir'de çorap üretimi yapan bir fabrikada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yüzü maskeli bir grup hırsız minibüsle fabrikanın önüne geldi. Aracı fabrikaya yanaştıran hırsızlar, telleri kırarak fabrikanın içine daldı. Bir kişi fabrikadan kolileri taşırken bir kişi de araca yükleme yaptı. Hırsızlar 17 koli çorabı saniyeler içinde minibüse yükledi.

Fark edildiler kaçarken arabayı çalışmaların üzerine sürdü

Hırsızlar çalışanlar tarafından fark edildi. Kapıdan bakan çalışanlar hırslara bağırmaya başladı. Bu sırada hızlıca araca binen hırsızlar, aracı son hızla sürmeye başladı. Çalışanlar üzerlerine gelen minibüsü görünce ezilmekten son anda kurtuldu. Minibüs ise hızlıca gözden kayboldu.

O anlar güvelik kamerasına yansıdı

Hırsızlık ve aracın çalışanların üzerine sürüldüğü o anlar fabrikanın güvelik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir minibüsün fabrikaya yanaştığı, hırsızların kolileri araca yüklediği ve kaçarken aracı çalışanların üstüne sürüldüğü görüldü.

Vedat Bayraktar

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