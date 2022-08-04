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Gözü gibi bakıyordu, hepsi bir anda kayboldu

Gözü gibi bakıyordu, hepsi bir anda kayboldu
Gözü gibi bakıyordu, hepsi bir anda kayboldu

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde gözü gibi baktığı tavukları çalınan üretici, neye uğradığını şaşırarak ekiplerden yardım istedi.

Edinilen bilgilere göre olay, geçtiğimiz günlerde Şarkışla ilçesi Kaymak köyünde meydana geldi. Rıza Aydın isimli üretici, gece yatmadan önce tavuk kümesini kontrol etti. Sonrasında uyumaya giden Aydın, sabah tekrar kümesi kontrole gittiğinde neye uğradığını şaşırdı. Gözü gibi baktığı 120 tavuğunun kümeste olmadığını gören üretici, büyük bir üzüntü yaşadı. Çevrede arama yapan Aydın, tavuklarının çalındığını anlayınca durumu hemen jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler inceleme başlattı.

Onur Erden

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