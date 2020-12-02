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Gözü gibi baktığı ekmek teknesini hırsızlar çaldı

Gözü gibi baktığı ekmek teknesini hırsızlar çaldı
Gözü gibi baktığı ekmek teknesini hırsızlar çaldı

Eskişehir’de kısa bir süre önce motosikleti çalınan Murat Demiral, hırsızların sadece bir eşyayı değil, aynı zamanda ekmek teknesi ve hatıralarını da çaldığını belirtti.

İşten dönen Murat Demiral, motosikletini park ettiği yerde bulamayınca şok oldu. Haber verdiği polisin güvenlik kameralarını incelemesi sonucunda 3 hırsızın direksiyon kilidini kırarak, sabah saat 05.10 sıralarında motosikleti götürdüklerini anlaşıldı.

Polis işlemlerinin ardından talihsiz motosiklet sahibi Demiral, olayı anlatırken motorun kendi için anlamından ve öneminden bahsetti ve "28 Kasım günü sabah 05.10 sularında 3 genç hırsız, hiç zorluk çekmeden motosikletimi bulunduğu yerden çalmışlar. Daha sonrası polisin kamera kayıtlarını incelemesi sonucu şahısların Karagözler köyüne kaçtıkları tespit edildi. Bu motosikleti emeklerimle, çabalarımla aldım. Daha öncesinde ekmek kapımdı, motosikletim sayesinde para kazanıp aile geçimimi sağlıyordum. Hırsızlar motosikletimle beraber iş imkânlarımı, ekmek kapımı, hatıralarımız ve birçok şeyimizi çaldılar. Bizim için vasıta, her işimizi motosikletle sağlıyorduk, hayatımızda önemi büyüktü. İnşallah en kısa zamanda bulunması temenni ediyorum" dedi.

“Benim canım yandı, inşallah başkalarının başına gelmez”

Motosiklet sahiplerini uyaran Murat Demiral, hırsızların çok usta olduğuna ve kolaylıkla motosikletleri çalabildikleri anlattı. Sürücülere, motosikletlerini mümkün olduğunca kapalı yerde muhafaza etmelerini tavsiye eden Demirel, "Motosiklet sahiplerine yüksek tedbirler almalarını öneriyorum. Benim de tedbirlerim son derece iyiydi, ama hırsızlar çok profesyonelleşmişler. Motosiklet sahiplerine de mümkün oldukça kapalı alanda muhafaza etmelerini ve yüksek güvenlik önlemleri almalarını şiddetle öneriyorum. Bizim başımıza geldi, canımız yandı inşallah başkalarının başına gelmez.” diye belirtti.

Ali Furkan Çetiner - Bahadır Turgut
 

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