Gözü yaşlı aile, çocuklarının ölümüne sebep olan sürücünün tahliye edilmesine tepkili

Kaza, 10 Temmuz 2022 tarihinde Toroslar ilçesi Çopurlu mevkiinde meydana geldi. Kamil Yılmaz idaresindeki motosiklet, tali yoldan kontrolsüz şekilde ana yola çıkan A.H.T. idaresindeki hafif ticari araca çarptı. Kazada Yılmaz ile arkasında oturan Halil Ata ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan ve çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan hafif ticari araç sürücüsü, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı. Yaklaşık 5 ay cezaevinde yatan A.H.T.'ye 15 Aralık'ta yapılan karar duruşmasında 5 yıl hapis cezası verilirken, uygulanan iyi halle ceza 4 yıl 2 aya düşürüldü. Daha önce suç kaydı bulunmayan şahıs, tahliye edildi.

"Bu çocuğumun kanı yerde kalmasın"

Olayla ilgili İHA muhabirine konuşan Halil Ata'nın annesi Semiha Öztürk, oğlu için adalet aradığını belirterek, “Bu sene Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde arkadaşıyla birlikte motosiklet ile kaza yaptı. Kaza sonucu oğlum ve arkadaşı hayatını kaybetti. Kazaya sebep olan kişi ise 5 ay hapisten yattıktan sonra serbest bırakıldı. Hakim bey kendi evladını kaybetse bu kadar mı ceza verirdi? Kardeşinin üzüntüsüne dayanamayan büyük oğlum, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Adalet istiyorum. Özellikle Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Bu çocuğumun kanı yerde kalmasın. 2 tane torunum babasız kaldı. Kurban olayım sana. Benim yapabileceğim bir şey yok, yaşlıyım. Bu olayın cezasının 5 ay olmaması lazım” diye konuştu.

Koray Ünlü-Güray Gürdal

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